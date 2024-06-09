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Английские топ-клубы составят конкуренцию «Милану» в борьбе за Джошуа Зиркзее

Английские топ-клубы составят конкуренцию «Милану» в борьбе за Джошуа Зиркзее
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Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» могут приобрести нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, оба клуба проявляют повышенный интерес к игроку, несмотря на появившуюся информацию о переговорах Зиркзее с «Миланом». Сообщается, что сумма отступных за игрока составляет € 40 млн.

В минувшем сезоне 23-летний Джошуа Зиркзее провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и записал на свой счёт семь результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

«Болонья» с Зиркзее в прошлом сезоне Серии А заняла пятое место, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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