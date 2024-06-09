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«Зенит» делал запрос по нападающему «Милана» Луке Йовичу — журналист Моретто

«Зенит» делал запрос по нападающему «Милана» Луке Йовичу — журналист Моретто
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Санкт-петербургский «Зенит», а также некоторые клубы из Саудовской Аравии делали запрос по 26-летнему нападающему «Милану» Луке Йовичу, однако никакой конкретики не было. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Милан» хочет продлить контракт с сербским футболистом рассчитанный до 30 июня 2024 года. Однако ранее Йович попросил время на раздумья, поскольку хочет понимать, какую роль он будет играть в проекте клуба.

Напомним, в минувшем сезоне Йович принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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