«Урал» объявил о продлении контракта с Алексеем Ионовым

Российский нападающий Алексей Ионов продолжит играть за «Урал». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Нападающий Алексей Ионов, который пришёл в нашу команду в зимнее трансферное окно, продлил соглашение с «Уралом» ещё на один год.

Желаем хороших игр и обходиться без травм», — говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

За «Урал» Ионов успел провести 17 матчей во всех турнирах. Он забил три гола.

«Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 30 матчей. По итогам двух переходных матчей за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне «шмели» проиграли «Акрону» со счётом 2:3 по сумме двух встреч и вылетели в Первую лигу.