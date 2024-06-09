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Тренер Марко Барони прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио» — FI

Тренер Марко Барони прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио» — FI
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Главный тренер «Вероны» Марко Барони прибыл в Рим, где в ближайшее время подпишет контракт с «Лацио». Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, тренер подпишет контракт сроком на два года. При этом не исключено, что в контракте будет предусмотрена опция продления рока ещё на один год. Ожидается, что зарплата Барони составит чуть больше € 1 млн в год, а также будут предусмотрены бонусы за достижение определённых показателей.

Марко Барони возглавил «Верону» в 2023 году. Под руководством тренера клуб занял 13-е место в прошлом сезоне Серии А и набрал 38 очков. Ранее Барони работал с «Лечче», который спас от вылета в сезоне-2022/2023, «Реджиной», «Кремонезе», молодёжной командой «Ювентуса» и другими итальянскими клубами.

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