Тренер Марко Барони прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио» — FI

Главный тренер «Вероны» Марко Барони прибыл в Рим, где в ближайшее время подпишет контракт с «Лацио». Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, тренер подпишет контракт сроком на два года. При этом не исключено, что в контракте будет предусмотрена опция продления рока ещё на один год. Ожидается, что зарплата Барони составит чуть больше € 1 млн в год, а также будут предусмотрены бонусы за достижение определённых показателей.

Марко Барони возглавил «Верону» в 2023 году. Под руководством тренера клуб занял 13-е место в прошлом сезоне Серии А и набрал 38 очков. Ранее Барони работал с «Лечче», который спас от вылета в сезоне-2022/2023, «Реджиной», «Кремонезе», молодёжной командой «Ювентуса» и другими итальянскими клубами.