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Игорь Шалимов остался доволен атакующими футболистами сборной России в матче с Беларусью

Игорь Шалимов остался доволен атакующими футболистами сборной России в матче с Беларусью
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Известный тренер Игорь Шалимов положительно отозвался о выступлении игроков группы атаки сборной России в товарищеском матче с Беларусью (4:0).

«У нашей сборной не было чистых крайних полузащитников, вся середина была играющая. Немного удивило, что Обляков играл слева, Алексей Миранчук справа, а Антон — «десятку». Но в начале уже ребята показали наигранные вещи: Тюкавин открывался в недодачу, а Обляков нырял за спину. Рисунок был виден, игру контролировали. При этом все держали позиции, отнеслись к игре серьёзно. Получалось комбинировать, играли на кураже, в удовольствие», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян. На восьмой минуте матча полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    
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