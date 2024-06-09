Игорь Шалимов остался доволен атакующими футболистами сборной России в матче с Беларусью

Известный тренер Игорь Шалимов положительно отозвался о выступлении игроков группы атаки сборной России в товарищеском матче с Беларусью (4:0).

«У нашей сборной не было чистых крайних полузащитников, вся середина была играющая. Немного удивило, что Обляков играл слева, Алексей Миранчук справа, а Антон — «десятку». Но в начале уже ребята показали наигранные вещи: Тюкавин открывался в недодачу, а Обляков нырял за спину. Рисунок был виден, игру контролировали. При этом все держали позиции, отнеслись к игре серьёзно. Получалось комбинировать, играли на кураже, в удовольствие», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян. На восьмой минуте матча полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.