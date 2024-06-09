Хосонов — о Талалаеве: в первое время было тяжеловато, не понимал его футбол

Полузащитник подмосковных «Химок» Хетаг Хосонов рассказал о работе под руководством Андрея Талалаева.

«В первое время было тяжеловато, не понимал его футбол. Но Андрей Викторович очень сильно меня изменил. Во всех планах. Я стал чаще подключаться к атакам, диапазон действий на поле расширился. Теперь всё нормально, понимаю, чего хочет тренер и какая роль мне отведена в его системе. Не просто так забил в сезоне семь мячей и отдал две голевые. Раньше такого не добивался, значит, идея работает», — приводит слова Хосонова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды в следующем сезоне выступят в Российской Премьер-Лиге. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.