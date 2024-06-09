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Президент Ла Лиги рассказал о влиянии Мбаппе на стоимость телевизионных контрактов

Президент Ла Лиги рассказал о влиянии Мбаппе на стоимость телевизионных контрактов
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заверил, что не стоит ждать мгновенного роста стоимости телевизионных контрактов испанской Примеры из-за прихода в чемпионат нападающего Килиана Мбаппе.

«[Телевизионные] права сразу же не вырастут [в цене], потому что уже подписаны соглашения и потому что новый игрок не придаёт вам моментальную ценность. Например, Саудовская Аравия подписала хороших игроков, однако не произошёл [большой] рост международного внимания.

Подобное формирует более серьёзную конкуренцию и помогает привлекать спонсоров, однако не оказывает немедленного влияния. Понятно, что лучше, чтобы он [Мбаппе] был, чем его не было.

Для тех, кто говорит, что продавать права до прихода Мбаппе было ошибкой, могу сказать, что мы не знали о его приходе», — приводит слова Тебаса AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

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