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Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал наиболее подходящего нападающего для клуба

Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал наиболее подходящего нападающего для клуба
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями о возможном переходе нападающего «Зенита» Ивана Сергеева в стан железнодорожников. Напомним, ранее стало известно, что в шорт-лист красно-зелёных, помимо Сергеева, попали Дмитрий Воробьёв («Оренбург»), Вячеслав Грулёв («Динамо» Москва), Мохамед Конате («Ахмат», покинет клуб летом бесплатно) и Егор Голенков («Ростов»).

«Из всех вариантов, которые сейчас рассматривает «Локомотив» на позицию форварда, меня больше всего привлекает Сергеев. Если судить по тому, как он показывал себя в тех же «Крыльях Советов», то мне кажется, что в «Локомотиве» он сможет проявить себя ещё лучше. В «Зените» он всё-таки не получает достаточное количество игровой практики, которого заслуживает футболист такого уровня.

Полагаю, Сергеев хорошо подойдёт под тактику Галактионова. Мне видится, что Сергеев может по-новому раскрыться в «Локомотиве». У него есть для этого все данные: он очень креативен, силён, мобилен. Он игрок момента. Поэтому Сергеев был бы очень хорошим вариантом на позицию форварда для «Локомотива», — приводит слова Наумова Legalbet.

Напомним, в минувшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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