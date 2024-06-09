30-летний боснийский нападающий «Балтики» Гедеон Гузина заявил, что запечённая сёмга — его любимое блюдо русской кухни.

«Наверное, моё любимой русское блюдо — запечённая сёмга», — приводит слова игрока Legalbet.

Гузина перешёл в «Балтику» в июле 2022 года из словенского «Радомлье». В сезоне-2023/2024 нападающий провёл 24 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков за 30 матчей и напрямую вылетела в Мелбет Первую лигу.

Ранее экс-футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что тренер Сергей Игнашевич после ухода из «Балтики» без труда сможет найти себе новое место работы в РПЛ.