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«Лацио» рассматривает Сперцяна в качестве замены Луису Альберто — Lazionews24

«Лацио» рассматривает Сперцяна в качестве замены Луису Альберто — Lazionews24
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«Лацио» заинтересован в 24-летнем атакующем полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне, в котором римский клуб видит замену 31-летнему хавбеку Луису Альберто. Об этом сообщает Lazionews24.

По информации источника, «Краснодар» установил цену за Сперцяна в размере € 13 млн. Подчёркивается, что за полузащитником также следят «Ювентус», «Фиорентина», «Рейнджерс» и дортмундская «Боруссия».

Напомним, в минувшем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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