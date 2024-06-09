Николай Наумов: Дмитрий Баринов может заиграть в Европе, опыт у него есть

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о том, что полузащитником железнодорожников Дмитрием Бариновым интересуются клубы из Турции, Франции и Испании.

«Если есть предложения, то это здорово. Баринову стоит попробовать себя за границей. Каждый российской футболист мечтает поиграть в другом чемпионате. Это нормально. Плохо, когда этого желания нет. У Баринова есть опыт, в Европе может заиграть. Если будет хорошее предложение, могу пожелать только удачи», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.