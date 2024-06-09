Сычёв оценил перспективы Глушенкова перейти в европейский топ-клуб

Бывший российский футболист Дмитрий Сычёв поделился мыслями о перспективах игрока железнодорожников Максима Глушенкова перейти в европейский топ-клуб.

«Мне очень нравится как играет Глушенков. Макс — отличный парень, провёл хороший сезон. Пока что у него всё идёт хорошо, но он ещё может прогрессировать. Думаю, если он прибавит, готов будет ехать в Европу. У Максима есть всё, чтобы в будущем перейти в топ-клуб», — приводит слова Сычёва Metaratings.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.