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В «Ахмате» ответили на вопрос о возможном подписании Джикии

В «Ахмате» ответили на вопрос о возможном подписании Джикии
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров допустил возможный трансфер центрального защитника Георгия Джикии.

«Джикия в «Ахмате» — возможно? Ни от чего нельзя зарекаться. Сейчас мы решили все вопросы с тренерским штабом. Приоритетное право у них. Они должны одобрить кандидатуру», — приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».

30‑летний Джикия по окончании сезона‑2023/2024 покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Футболист может пополнить состав любой команды на правах свободного агента.

Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Ранее в «Оренбурге» ответили на вопрос о возможном подписании Джикии этим летом.

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