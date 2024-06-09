Головин, Сафонов и Захарян — самые дорогие российские футболисты по версии Transfermarkt
Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих российских футболистов по итогам июньского обновления.
По версии источника, самым дорогим российским футболистом является атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин, чья трансферная стоимость оценивается в € 30 млн. На втором месте находится вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (€ 20 млн). Замыкает тройку лидеров атакующий хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян (€ 18 млн).
Топ-10 самых дорогих российских футболистов:
- Александр Головин («Монако») — € 30 млн.
- Матвей Сафонов («Краснодар») — € 20 млн.
- Арсен Захарян («Реал Сосьедад») — € 18 млн.
- Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — € 16 млн.
- Фёдор Чалов (ЦСКА Москва) — € 11 млн.
- Максим Глушенков («Локомотив») — € 11 млн.
- Алексей Миранчук («Аталанта») — € 10 млн.
- Иван Обляков (ЦСКА Москва) — € 9 млн.
- Дмитрий Баринов («Локомотив») — € 8 млн.
- Далер Кузяев («Гавр») — € 8 млн.
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