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Головин, Сафонов и Захарян — самые дорогие российские футболисты по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих российских футболистов по итогам июньского обновления.

По версии источника, самым дорогим российским футболистом является атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин, чья трансферная стоимость оценивается в € 30 млн. На втором месте находится вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (€ 20 млн). Замыкает тройку лидеров атакующий хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян (€ 18 млн).

Топ-10 самых дорогих российских футболистов:

Александр Головин («Монако») — € 30 млн. Матвей Сафонов («Краснодар») — € 20 млн. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») — € 18 млн. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — € 16 млн. Фёдор Чалов (ЦСКА Москва) — € 11 млн. Максим Глушенков («Локомотив») — € 11 млн. Алексей Миранчук («Аталанта») — € 10 млн. Иван Обляков (ЦСКА Москва) — € 9 млн. Дмитрий Баринов («Локомотив») — € 8 млн. Далер Кузяев («Гавр») — € 8 млн.

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