Шалимов сравнил Сафонова с Доннаруммой

Известный тренер Игорь Шалимов высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» и сравнил россиянина с его конкурентом по позиции в парижском клубе Джанлуиджи Доннаруммой.

«Матвей «в раме», на мой взгляд, не уступает Доннарумме, а возможно, и превосходит его. Важно убрать все вещи, которые могут привести к ошибкам, потому что права на ошибку не дадут при таком конкуренте. Конкуренция, вероятно, будет именно в ситуациях, когда надо играть ногами, — там важно не ошибаться, и тем более не «привозить», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.