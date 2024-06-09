«Ювентус» не может договориться с Рабьо о новом контракте — Corriere dello Sport

«Ювентус» ведёт переговоры о подписании нового контракта с опорным полузащитником Адриеном Рабьо. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, клуб не может договориться с полузащитником относительно его гонорара. Руководство «Ювентуса» предлагает Рабьо заработную плату в размере € 7 млн в течение трёх лет нового контракта, в то время как сторона футболиста настаивает на увеличении предложения как минимум до € 8 млн, указывая на наличие у Рабьо предложений от клубов из Англии.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет сохранить Адриена Рабьо по инициативе возможного нового главного тренера туринцев Тьяго Мотты.

Напомним, 29-летний Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 15 результативными передачами. Его действующее трудовое соглашение с клубом из Италии рассчитано до лета текущего года.