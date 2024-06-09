Матч Второй лиги между курским «Авангардом» и «Иртышом» был остановлен из-за атаки БПЛА

В эти минуты проходит матч 18-го тура Второй лиги А (группа «Серебро», второй этап), в котором играют курский «Авангард» и омский «Иртыш». Команды играют в Курске. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Игра была остановлена на 73-й минуте из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Матч будет продолжен без зрителей. На момент написания новости счёт в матче 1:1.
«Игра остановлена! Все в укрытия! Матч будет продолжен без зрителей! Приносим свои извинения!
Ценим вашу поддержку», — говорится в заявлении курского «Авангарда».
Счёт в матче на 27-й минуте открыл игрок гостей Никита Ершов. На 43-й минуте «Авангард» сравнял счёт усилиями Владислава Игнатенкова.
В прошлый раз команды играли друг с другом в матче 1-го тура турнира. В той игре победу одержал «Иртыш» со счётом 3:1.
- 9 июня 2024
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