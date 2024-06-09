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Матч Второй лиги между курским «Авангардом» и «Иртышом» был остановлен из-за атаки БПЛА

Матч Второй лиги между курским «Авангардом» и «Иртышом» был остановлен из-за атаки БПЛА
Аудио-версия:

В эти минуты проходит матч 18-го тура Второй лиги А (группа «Серебро», второй этап), в котором играют курский «Авангард» и омский «Иртыш». Команды играют в Курске. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Игра была остановлена на 73-й минуте из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Матч будет продолжен без зрителей. На момент написания новости счёт в матче 1:1.

Россия - LEON-Вторая лига А . Группа Серебро. 2-й этап. 18-й тур
09 июня 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
1 : 1
Иртыш
Омск
0:1 Ершов – 27'     1:1 Игнатенко – 43'    

«Игра остановлена! Все в укрытия! Матч будет продолжен без зрителей! Приносим свои извинения!

Ценим вашу поддержку», — говорится в заявлении курского «Авангарда».

Счёт в матче на 27-й минуте открыл игрок гостей Никита Ершов. На 43-й минуте «Авангард» сравнял счёт усилиями Владислава Игнатенкова.

В прошлый раз команды играли друг с другом в матче 1-го тура турнира. В той игре победу одержал «Иртыш» со счётом 3:1.

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