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Карлос Алькарас выиграл Ролан Гаррос, Ухта обыграла Газпром-Югра в первом матче финала Суперлиги по футзалу

Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», «Ухта» повела в финале Суперлиги. Главное к вечеру
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Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», «Урал» продлил контракт с Алексеем Ионовым, «Ухта» повела в финальной серии Суперлиги по футзалу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 9 июня.

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