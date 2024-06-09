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Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», «Ухта» повела в финале Суперлиги. Главное к вечеру

Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», «Урал» продлил контракт с Алексеем Ионовым, «Ухта» повела в финальной серии Суперлиги по футзалу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 9 июня.

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Источник: Серж Ибака перейдёт в мадридский «Реал»

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