Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», «Ухта» повела в финале Суперлиги. Главное к вечеру

Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», «Урал» продлил контракт с Алексеем Ионовым, «Ухта» повела в финальной серии Суперлиги по футзалу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 9 июня.
Футбол
«Урал» объявил о продлении контракта с Алексеем Ионовым
Стали известны все команды, которые поднялись в группу «Золото» Второй лиги
Хоккей
«СКА Арена» в Санкт-Петербурге пострадала в результате пожара
Теннис
Гауфф и Синякова завоевали титул «РГ» в парном разряде, обыграв Эррани и Паолини
Карлос Алькарас в пятисетовом матче обыграл Зверева и стал победителем «Ролан Гаррос»
Бокс/ММА
Звёздный боксёр Райан Гарсия арестован в Калифорнии за пьяный дебош в отеле
Баскетбол
Источник: Серж Ибака перейдёт в мадридский «Реал»
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Опубликована финальная стартовая решётка ГП Канады, «Кик-Заубер» стартует с пит-лейна
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«Ухта» одолела «Газпром-Югра» в первом матче финальной серии Суперлиги