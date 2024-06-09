ЦСКА близок к заключению соглашения о сотрудничестве с футбольным клубом из Танзании

Президент футбольного клуба «Янг Африканс» из Танзании Энг Херси Саид-Янга рассказал о том, что его команда заключит партнёрское соглашение с московским ЦСКА. Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время будет запущена программа между «Янг Африканс» и ЦСКА, в рамках которой тренеры из России приедут обучать и просматривать более 400 молодых игроков.

«Мы находимся в стадии подписания партнёрского соглашения с ЦСКА. Это будет касаться сотрудничества между тренерскими штабами наших клубов и просмотра перспективных игроков в Африке и России. Многие молодые игроки и тренеры «Янг Африканс» будут иметь возможность поехать в ЦСКА на стажировку.

Представители российского клуба приезжали к нам для обсуждения этого вопроса, и мы приняли их предложение. В июле мы приедем в Россию и подпишем все бумаги. Тогда наше сотрудничество официально вступит в силу. Наш клуб хочет развивать международные отношения и выйти на европейский футбольный рынок. Особенно «Янг Африканс» важно иметь партнёрства в России», — приводит слова Саид-Янга Sport24.

«Янг Африканс» является 25-кратным чемпионом Танзании. В прошлом сезоне клуб в очередной раз стал победителем местного чемпионата. ЦСКА завершил сезон-2023/2024 РПЛ на шестом месте, набрав 48 очков. 6 июня московский клуб на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Ранее армейцев возглавлял российский специалист Владимир Федотов.