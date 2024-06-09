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Обухов: благодаря Митрюшкину «Локомотив» усилил вратарскую позицию, очень рад за него

Обухов: благодаря Митрюшкину «Локомотив» усилил вратарскую позицию, очень рад за него
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Голкипер «Химок» Игорь Обухов прокомментировал уход голкипера подмосковной команды Антона Митрюшкина в московский «Локомотив».

«Я очень рад за него. Желаю ему удачи, самое главное — без травм. Я думаю, что он составит конкуренцию Илье Лантратову, а там тренерский штаб будет решать, кому быть основным. Но «Локомотив» благодаря Митрюшкину сто процентов усилил вратарскую позицию», — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Митрюшкин выступал в составе «Химок» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в восьми из которых отыграл «на ноль». На протяжении своей карьеры 28-летний футболист также играл за швейцарский «Сьон», дрезденское «Динамо» и «Фортуну» из Дюссельдорфа.

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