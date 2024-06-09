Полузащитник «Ливерпуля» Мак Алистер рассказал о последнем разговоре с Клоппом

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Алистер поделился впечатлениями об уходе бывшего главного тренера клуба Юргена Клоппа.

«В какой-то момент мы обнялись, и он сказал мне, что жаль, что мы работали вместе всего год, но это придало мне уверенности в завтрашнем дне. Он сказал то, что я и так знал, а именно — что нахожусь в правильном клубе, чтобы продолжать расти. В «Ливерпуле» всё работает хорошо, это не клуб с большим самомнением, и каждый старается помочь тебе, насколько это в его силах. На поле всё по-другому: снаружи всё может быть очень хорошо, но на поле нужно играть. Мне приходилось пробовать себя на разных позициях, и мне это очень понравилось, я счастлив быть в таком большом клубе, как «Ливерпуль», — приводит слова Мак Алистера интернет-издание TyC Sports.

Аргентинец выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года. Ранее аргентинский хавбек играл за «Брайтон». В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл 46 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексиса в € 75 млн.