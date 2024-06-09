Игорь Шалимов оценил текущую форму Константина Тюкавина

Известный тренер Игорь Шалимов лестно отозвался об игре нападающего московского «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина.

«Он ничего не выдумывает, играет очень правильно и эффективно — открывается правильно, нет потерь в середине поля. Всё время в створе ворот. Плюс сейчас в отличной форме — такое впечатление, что из четырёх голевых моментов три забьёт. Важно, что прогрессирует, растёт именно в РПЛ», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

21-летний Константин Тюкавин в минувшем сезоне сыграл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.