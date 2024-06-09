Источник: «Динамо» Мх близко к приобретению защитника «КАМАЗа» Пальцева

Крайний защитник «КАМАЗа» из Набережных Челнов Валентин Пальцев в ближайшее время может стать игроком махачкалинского «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, «КАМАЗ» и махачкалинское «Динамо» договорились о трансфере футболиста. Теперь клубы должны оформить переход документально.

22-летний Валентин Пальцев выступает за «КАМАЗ» с лета 2023 года, когда он пополнил состав команды, перейдя из «Химок». В прошедшем сезоне Мелбет Первой лиги универсальный защитник провёл 31 матч в составе «КАМАЗа», успев забить два гола. Контракт Пальцева с клубом из Набережных Челнов рассчитан до лета 2025 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Напомним, в сезоне-2023/2024 махачкалинское «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу.