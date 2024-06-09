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Эксперт Терёхин — о сборной России: могли бы хорошо выступить на чемпионате Европы

Эксперт Терёхин — о сборной России: могли бы хорошо выступить на чемпионате Европы
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Футбольный эксперт Олег Терёхин поделился мнением о том, смогла бы сборная России выйти на чемпионат Европы в Германии.

«Конечно, мы могли бы хорошо выступить на чемпионате Европы. Считаю, что спокойно вышли бы из группы. Недавний матч с Беларусью ещё раз подтвердил, что у нас есть футболисты хорошего уровня. Когда они готовы, то могут обыграть любого соперника. Не могу сказать, что белорусы слабые, просто так получилось, что мы хорошо сыграли», — приводит слова Терёхина «Евро-Футбол.Ру».

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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