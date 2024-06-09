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Воспитанник «Зенита» Обухов не исключил возвращения в клуб в будущем

Воспитанник «Зенита» Обухов не исключил возвращения в клуб в будущем
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Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов, ранее выступавший за «Зенит», не стал исключать возвращение в санкт-петербургскую команду.

— Если человек уехал, вырос, набрался опыта и возвращается в родной клуб состоявшимся футболистом — почему нет? Это нормальная практика.

— Если бы на тебя вышел «Зенит» и предложил контракт, вернулся бы?
— Сначала нужно увидеть этот контракт и послушать видение клуба. А так это стрельба в воздух и разговоры впустую, — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал победителем чемпионата России по футболу. За 30 туров «Зенит» сумел записать на свой счёт 57 очков. Этот чемпионский титул стал шестым подряд для сине-бело-голубых. Также клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв в финальном матче «Балтику» со счётом 2:1.

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