Источник: «Спартак» намерен усилить состав левым вингером

«Спартак» ведёт поиски футболиста на позицию левого вингера. Возраст игрока не должен превышать 26 лет. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, в московском клубе в целях усиления этой позиции изучают трансферный рынок Латинской Америки, а также рассматривают футболистов в чемпионате Франции.

Напомним, в мае стало известно, что сербский специалист Деян Станкович возглавит «Спартак». Тренер приступит к работе в московском клубе в летнее межсезонье. Ранее команду возглавлял Гильермо Абаскаль, а после его увольнения на временной основе пост главного тренера занял Владимир Слишкович. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

В прошедшем сезоне-2023/2024 РПЛ «Спартак» финишировал на пятом месте. Под руководством Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича московская команда набрала по итогам всех туров 50 очков.