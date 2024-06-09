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Источник: «Боруссия» Д определила шесть игроков, которые не будут проданы этим летом

Источник: «Боруссия» Д определила шесть игроков, которые не будут проданы этим летом
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Дортмундская «Боруссия» определила шесть игроков, которые не будут проданы этим летом даже в случае выгодного предложения. Это голкипер Грегор Кобель, защитник Нико Шлоттербек, полузащитники Эмре Джан, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер и нападающий Никлас Фюллькруг. Об этом сообщает Get German Football News.

По информации источника, руководство клуба хочет строить новую команду вокруг этих футболистов. Что касается остальных игроков, то в случае поступления выгодного предложения «Боруссия» будет готова рассмотреть его.

«Боруссия» заняла пятое место в чемпионате Германии сезона-2023/2024. Команда набрала 63 очка за 34 матча и получила право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В Лиге чемпионов сезона-2023/2024 немецкая команда дошла до финала, где уступила мадридскому «Реалу» со счётом 0:2.

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