Нападающий «Челси» Броя может перейти в «Эвертон» — Бен Джейкобс

Нападающий «Челси» Армандо Броя может перейти в «Эвертон», сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «ириски» ежедневно поддерживают связь с лондонцами. Сообщается, что сейчас ведётся обсуждение сделки суммой в £ 30 млн (€ 35 млн). «Эвертон» хочет решить исход этого трансфера как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что «Челси» необходимо продать футболистов на сумму в £ 100 млн (€ 117 млн). В список из игроков на выход включают семерых игроков. Броя фигурирует в этом списке.

Напомним, в прошедшем сезоне игрок сборной Албании выступал за «Фулхэм» на правах аренды. Броя принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.