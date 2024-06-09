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Титов: «Краснодар» и «Динамо» упустили шанс, которого может не быть ещё лет десять

Титов: «Краснодар» и «Динамо» упустили шанс, которого может не быть ещё лет десять
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Бывший футболист сборной России Егор Титов высказался об уровне Российской Премьер-Лиги, а также поделился мнением об итогах интриги в борьбе за титул в сезоне-2023/2024.

«Уровень чемпионата определяют еврокубки, но у нас их нет. Что касается появившейся в чемпионате интриги в этом сезоне, то её, скорее, создали ошибки «Зенита». «Краснодар» и «Динамо» упустили шанс, которого, скорее всего, у них еще лет десять не будет. «Зенит», если сохранит состав, в следующем сезоне будет фаворитом», — приводит слова Титова ТАСС.

Напомним, по итогам РПЛ сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков. Для победы в чемпионате команде нужно было сыграть вничью с «Краснодаром», но клуб потерпел поражение. Для санкт-петербургской команды этот титул стал шестым кряду.

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