«Торпедо» опубликовало состав на предсезонный сбор

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Пресс-служба московского «Торпедо» объявила о начале летних учебно-тренировочных сборов команды в преддверии нового сезона Мелбет Первой лиги. Команда вышла из отпуска в субботу, 8 июня, сообщает официальный сайт московского клуба.

Автозаводцы сообщили, что на сборы с командой поедут 22 футболиста, включая новичков Руслана Байтукова, Нене Гбамбле и Владислава Галкина. По ходу подготовки в расположение клуба будут присоединяться новички и просмотровые.

Состав «Торпедо» на сборы:

Вратари: Егор Бабурин, Виталий Ботнарь, Михаил Волков.

Защитники: Сергей Бородин, Руслан Байтуков, Александр Иваньков, Глеб Шевченко, Иван Кузьмичёв, Боян Роганович.

Полузащитники: Игорь Горбунов, Александр Гуз (присоединится после возвращения из сборной), Марио Чурич, Владимир Москвичёв, Андрей Костин, Александр Орехов, Нене Гбамбле, Ираклий Манелов, Владислав Галкин.

Нападающие: Даниил Шамкин, Илья Стефанович, Руслан Червяков, Йорди Рейна.

Ранее стало известно, что московское «Торпедо» начнёт готовиться к новому сезону на полях Олимпийского спорткомплекса «Лужники» в Москве.

Напомним, автозаводцы завершили сезон-2023/2024 Первой лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 47 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки» (66).