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Гендиректор «Крыльев Советов»: мы хотим стать чемпионами, как «Лестер»

Гендиректор «Крыльев Советов»: мы хотим стать чемпионами, как «Лестер»
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Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев сказал, что клуб хотел бы повторить путь английского «Лестера», который выиграл АПЛ сезона-2015/2016, не будучи топ-клубом, и стать победителем РПЛ.

«Всё может быть. Чтобы быть чемпионом, у тебя на каждой позиции должны быть игроки сильнее, чем у конкурентов. На чемпионство в России претендуют три-пять команд. Надо посмотреть составы этих команд, стоимость их игроков. Тогда можно будет здраво и трезво рассудить, могут ли «Крылья» бороться за чемпионство. Да, бывают исключения, тот же «Лестер». Мы очень хотим, чтобы такое произошло с «Крыльями», — приводит слова Андреева Sport24.

В минувшем сезоне чемпионата России по футболу самарский клуб занял девятое место в турнирной таблице.

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