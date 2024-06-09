Игроком «Краснодара» Арутюняном интересуется клуб Арсена Захаряна — источник

19-летний защитник «Краснодара» и сборной Армении Георгий Арутюнян может перейти в «Реал Сосьедад», сообщает интернет-издание Metaratings.

По информации источника, футболист входит в шорт-лист клуба из Сан-Себастьяна, но басков смущает отсутствие игровой практики у спортсмена. Сообщается, что испанцы активно проводили консультации с агентами и посредниками, собирали об Арутюняне информацию, но переход в это трансферное окно маловероятен.

В прошедшем сезоне игрок сборной Армении провёл за взрослую команду «Краснодара» 10 игр во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Контракт с «быками» рассчитан до 30 июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Арутюняна в € 1 млн.