«Меня не волнует, кто из нас забьёт больше голов на Евро». Вирц — о сравнении с Мусиалой

Полузащитник леверкузенского «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц рассказал о своей дружбе с соотечественником Джамалом Мусиалой, выступающим за «Баварию», отметив, что не хочет, чтобы их сравнивали.

«Мы очень хорошо ладим даже за пределами поля. Мы меньше всего хотим, чтобы нас сравнивали друг с другом, и хотим добиться успеха вместе со сборной. Это то, что имеет значение.

Лично меня не волнует, кто забьёт больше голов из нас на Евро-2024», — приводит слова Вирца Sky Germany.

Сборная Германии примет участие в Евро-2024. Турнир состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 немцы сыграют в группе А с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.