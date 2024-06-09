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Стали известны все команды, которые поднялись в группу «Золото» Второй лиги

Стали известны все команды, которые поднялись в группу «Золото» Второй лиги
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Сегодня, 9 июня, прошли матчи заключительного тура группы «Серебро» Второй лиги.

«Спартак» (Кострома), «Текстильщик» (Иваново), «Авангард» (Курск) и «Калуга» по итогам сезона-2023/2024 в группе «Серебро» получили повышение и сыграют в следующем сезоне в группе «Золото» Второй лиги. Отметим, что «Спартак» досрочно выиграл группу «Серебро» за тур окончания сезона.

При этом по итогам сезона группу «Золото» покинули «Краснодар-2», «Родина-2» (Москва), «Муром», а также «Металлург» (Липецк). Они сыграют в следующем сезоне в группе «Серебро».

Напомним, ранее «Уфа» стала победителем группы «Золото» и вместе с занявшей второе место «Чайкой» получила прямые путёвки в Первую лигу. «Новосибирск» и «Ротор» по итогам сезона выявят сильнейшего в переходных матчах за право на выступление в Первой лиге сезона-2024/2025.

Итоговая турнирная таблица Второй лиги
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