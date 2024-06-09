Игрок «Барселоны» Жюль Кунде ответил на критику в сторону его интереса к моде

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде высказался о критике в его сторону за интерес к моде.

«Не то чтобы мне это надоело, но есть такое чувство, что люди уделяют этому слишком много внимания. Иногда они забывают, что я футболист, что это моя работа и я уделяю ей очень много времени. Они думают, что, поскольку я люблю хорошо одеваться, я трачу больше времени на моду, чем на футбол. Конечно, поскольку меня редко слышат, я не могу винить людей в том, что они так думают. Но, очевидно, это совершенно не так. Я увлечён футболом и посвящаю ему большую часть своего времени», — приводит слова Кунде интернет-издание AS.

В минувшем сезоне Кунде принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.