Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Кирш будет арендован махачкалинским «Динамо»

Защитник «Зенита» Кирш будет арендован махачкалинским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Илья Кирш, покинувший состав ростовчан по окончании аренды этим летом, продолжит карьеру в махачкалинском «Динамо».

«Мы не выкупаем Илью, «Зенит» отдаёт его в аренду в Махачкалу с правом выкупа», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

19-летний Илья Кирш является воспитанником «Зенита». В сентябре 2023 года он перешёл из второй команды сине-бело-голубых в «Ростов» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Футболист в минувшем сезоне играл в составе ростовчан только в матчах Кубка России, где провёл три игры. Остальную часть розыгрыша чемпионата Кирш провёл в составе «Ростова-2», где отыграл во Второй лиге 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Источник: «Динамо» Мх близко к приобретению защитника «КАМАЗа» Пальцева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android