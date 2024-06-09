Защитник «Зенита» Кирш будет арендован махачкалинским «Динамо»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Илья Кирш, покинувший состав ростовчан по окончании аренды этим летом, продолжит карьеру в махачкалинском «Динамо».

«Мы не выкупаем Илью, «Зенит» отдаёт его в аренду в Махачкалу с правом выкупа», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

19-летний Илья Кирш является воспитанником «Зенита». В сентябре 2023 года он перешёл из второй команды сине-бело-голубых в «Ростов» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Футболист в минувшем сезоне играл в составе ростовчан только в матчах Кубка России, где провёл три игры. Остальную часть розыгрыша чемпионата Кирш провёл в составе «Ростова-2», где отыграл во Второй лиге 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.