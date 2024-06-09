Черногория — Грузия: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 21:45

Сегодня, 9 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между сборной Черногории и национальной командой Грузии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлый раз команды встречались между собой 10 октября 2009 года. Тогда сборная Черногории одержала победу в матче со счётом 2:1.

Отметим, что сборная Грузии выступит на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Команда сыграет в группе F с Турцией, Португалией и Чехией.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.