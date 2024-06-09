«Тоттенхэм» расторгнет контракт с полузащитником Н'Домбеле — Footmercato

«Тоттенхэм» в ближайшее время расторгнет контракт с полузащитником Тангаем Н'Домбеле по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, после возвращения из аренды в «Галатасарае» футболист должен был присоединиться к «Тоттенхэму» на предсезонной подготовке, однако в лондонском клубе не рассчитывают на Н'Домбеле в новом сезоне и договорились со стороной француза о расставании. В ближайшие дни контракт с Н'Домбеле будет официально расторгнут.

27-летний Н'Домбеле перешёл в «Тоттенхэм» из французского «Лиона» летом 2019 года. Его трансфер, сумма которого составила € 62 млн, стал самым дорогим в истории «шпор». За пять лет футболист провёл в составе «Тоттенхэма» 91 матч, отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость Н'Домбеле, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.