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Игрок «Атлетико» Савич может перейти в «Бешикташ» — источник

Игрок «Атлетико» Савич может перейти в «Бешикташ» — источник
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Центральный защитник «Атлетико» Мадрид и сборной Черногории Стефан Савич может перейти в «Бешикташ», сообщает журналист Ягыз Сабункуоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий клуб предложил игроку контракт сроком на три года. Сообщается, что сторона игрока попросила время для рассмотрения данного предложения.

Ранее сообщалось, что футболист покинет «Атлетико» по окончании сезона в качестве свободного агента.

Напомним, 33-летний Савич выступал за «матрасников» с 2015 года. В составе мадридского клуба Стефан стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы УЕФА и обладателем Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне защитник провёл за «матрасников» 32 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

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