Алисон Бекер играл под необычным номером в товарищеском матче со сборной Мексики

Голкипер сборной Бразилии Алисон Бекер играл в товарищеском матче с национальной командой Мексики (3:2) под номером 110.

Данный номер был выбран в честь 110-летия Бразильской федерации футбола. Номер был у Алисона, поскольку он выводил команду на поле с капитанской повязкой. Об этом сообщает AS.

Фото: cbf.com.br

Фото: cbf.com.br

На пятой минуте счёт открыл бразильский полузащитник Андреас Перейра. На 54-й минуте нападающий Габриэл Мартинелли удвоил преимущество южноамериканцев. На 73-й минуте мексиканский вингер Хулиан Киньонес отыграл один гол, а на 90+4-й минуте нападающий Гильермо Мартинес сравнял счёт. На 90+6-й минуте удар вышедшего на замену Эндрика принёс победу сборной Бразилии.

В составе сборной Мексики в игре принял участие опорный полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес. Футболист начал матч на поле с первых минут и на 62-й минуте при счёте 0:2 был заменён.