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Алисон Бекер играл под необычным номером в товарищеском матче со сборной Мексики

Алисон Бекер играл под необычным номером в товарищеском матче со сборной Мексики
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Голкипер сборной Бразилии Алисон Бекер играл в товарищеском матче с национальной командой Мексики (3:2) под номером 110.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
09 июня 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Бразилия
0:1 Перейра – 5'     0:2 Мартинелли – 54'     1:2 Киньонес – 73'     2:2 Martinez – 90+3'     2:3 Эндрик – 90+6'    

Данный номер был выбран в честь 110-летия Бразильской федерации футбола. Номер был у Алисона, поскольку он выводил команду на поле с капитанской повязкой. Об этом сообщает AS.

Фото: cbf.com.br

Фото: cbf.com.br

На пятой минуте счёт открыл бразильский полузащитник Андреас Перейра. На 54-й минуте нападающий Габриэл Мартинелли удвоил преимущество южноамериканцев. На 73-й минуте мексиканский вингер Хулиан Киньонес отыграл один гол, а на 90+4-й минуте нападающий Гильермо Мартинес сравнял счёт. На 90+6-й минуте удар вышедшего на замену Эндрика принёс победу сборной Бразилии.

В составе сборной Мексики в игре принял участие опорный полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес. Футболист начал матч на поле с первых минут и на 62-й минуте при счёте 0:2 был заменён.

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