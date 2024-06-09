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Томас Тухель решил сделать перерыв в тренерской карьере после переговоров с «МЮ» — Романо

Томас Тухель решил сделать перерыв в тренерской карьере после переговоров с «МЮ» — Романо
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Бывший наставник «Баварии» и «Челси» Томас Тухель сделает перерыв в тренерской карьере, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 50-летний немецкий специалист вёл переговоры о трудоустройстве с «Манчестер Юнайтед», но отказал клубу и принял решение не искать новое место для продолжения тренерской карьеры.

Также сообщается, что манкунианцы в ближайшее время примут решение о будущем Эрика тен Хага, возглавляющего клуб.

Последним клубом Томаса Тухеля была мюнхенская «Бавария». Он возглавил её летом 2023 года. Ранее немецкий специалист возглавлял лондонский «Челси», с которым становился победителем Лиги чемпионов, «ПСЖ», дортмундскую «Боруссию», «Майнц 05» и юношеские команды «Штутгарта» и «Аугсбурга».

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