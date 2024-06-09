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«Манчестер Юнайтед» решил продать Джейдона Санчо — Фабрицио Романо

«Манчестер Юнайтед» решил продать Джейдона Санчо — Фабрицио Романо
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«Манчестер Юнайтед» принял решение окончательно расстаться с вингером Джейдоном Санчо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, манкунианцы полностью определились с будущим футболиста, на которое не сможет повлиять даже смена тренера перед новым сезоном. «Манчестер Юнайтед» готов продать Санчо за £ 40 млн на фоне интереса к нему со стороны дортмундской «Боруссии», которая хочет вернуть игрока.

Ранее сообщалось, что Санчо готов играть снова за «Манчестер Юнайтед» только при условии, что клуб покинет главный тренер Эрик тен Хаг.

Напомним, 24-летний Джейдон Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 85 млн. За 82 матча в составе «красных дьяволов» у Санчо 12 мячей и шесть голевых передач. Зимой 2024 года англичанин ушёл в аренду в «Боруссию» до конца сезона-2023/2024. В 21 матче за «шмелей» у Санчо три забитых мяча и три голевые передачи.

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