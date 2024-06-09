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Нахушев — о Баринове в Европе: если есть возможность, то надо уезжать

Нахушев — о Баринове в Европе: если есть возможность, то надо уезжать
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Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев прокомментировал информацию об интересе зарубежных команд к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову. Ранее «Чемпионат» сообщил, что игроком интересуются клубы из Турции, Франции и Испании.

«Я всегда говорю, что игрокам надо развиваться. Если есть возможность, то надо уезжать. Это благо не только для игрока, но и для сборной. Даже в чемпионате Турции собраны хорошие команды, что говорить о топ-пяти лиг. Чемпионат России в определённый момент игрок перерастает, надо делать шаг вперёд. В данной ситуации, когда у нас нет международных игр, там есть возможность играть в еврокубках», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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