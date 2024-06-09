Италия — Босния и Герцеговина: текстовая трансляция товарищеского матча начнётся в 21:45

Сегодня, 9 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между сборной Италии и национальной командой Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

Отметим, что сборная Италии выступит на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Команда сыграет в группе B с Албанией, Испанией и Хорватией.