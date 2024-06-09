Источник: Олег Шатов войдёт в тренерский штаб «Урала» в Первой лиге

Бывший футболист «Урала» Олег Шатов с большой долей вероятности будет включён в состав тренерского штаба екатеринбургской команды в предстоящем сезоне Первой лиги. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, 33-летний специалист будет работать в тренерском штабе команды, который на полноценной основе возглавит исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Евгений Аверьянов. В качестве одного из тренеров клуба Шатова должны утвердить в начале следующей недели.

Олег Шатов является воспитанником «Урала». Также он успел поиграть за «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Затем Олег первый раз приостановил карьеру, с ноября 2021-го по февраль 2022-го, после чего подписал контракт с уральцами. Россиянин играл до августа 2023 года и вновь приостановил карьеру.

Напомним, «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 30 матчей. По итогам двух переходных матчей за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне «шмели» проиграли «Акрону» со счётом 2:3 по сумме двух встреч и вылетели в Первую лигу.