Стал известен первый трансфер «Вест Хэма» при Лопетеги

«Вест Хэм» договорился с бразильским «Палмейрасом» о переходе 18-летнего полузащитника Луиса Гильерме. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, сумма трансфера составит около € 30 млн. € 23 млн «Вест Хэм» заплатит сразу, а оставшуюся часть выплатит в качестве бонусов за достижение определённых показателей. Сообщается, что сделка могла сорваться из-за возникшего в процессе переговоров между клубами интереса со стороны команд из Саудовской Аравии. Таким образом, Гильерме станет первым трансфером «Вест Хэма» при новом главном тренере Хулене Лопетеги.

Напомним, в начале мая «Вест Хэм» объявил, что по завершении сезона-2023/2024 клуб покинет Дэвид Мойес, который занимал должность главного тренера «молотобойцев» с декабря 2019 года. 23 мая «Вест Хэм» объявил о назначении на пост главного тренера Хулена Лопетеги.