В «Пари НН» рассказали о планах выкупить у ЦСКА хавбека Ермакова

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о планах клуба оформить полноценный трансфер полузащитника ЦСКА Никиты Ермакова после аренды в нижегородской команде.

«По Ермакову всё завершено, мы планируем его выкупить», — приводит слова Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Никита Ермаков перешёл в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Соглашение предусматривает опцию выкупа полузащитника. В случае, если «Пари Нижний Новгород» осуществит постоянный трансфер футболиста, ЦСКА будет иметь приоритетное право обратного выкупа. Никита Ермаков в минувшем сезоне провёл в составе нижегородцев 12 игр, в которых не отметился результативными действиями.

21-летний Ермаков является воспитанником ЦСКА, он двукратный победитель молодёжного первенства России, а также обладатель Кубка России. Никита дебютировал в основном составе армейцев в июле 2022 года. Суммарно за взрослую команду Ермаков провёл 41 матч и забил три гола.