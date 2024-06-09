Франция — Канада: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 22:15

Сегодня, 9 июня 2024 года, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Франции и Канады. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Франции выступит на предстоящем чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

Напомним, французы находятся в группе D чемпионата Европы 2024 года, где им будут противостоять национальные команды Польши, Нидерландов и Австрии.