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Председатель правления «Ливерпуля» выступил за проведение матчей АПЛ в США

Председатель правления «Ливерпуля» выступил за проведение матчей АПЛ в США
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Председатель правления «Ливерпуля» Том Вернер выступил за возможность проведения матчей английской Премьер-лиги в США или другой стране.

«Я полон решимости однажды провести матч Премьер-лиги в Нью-Йорке. У меня даже есть своего рода сумасшедшая идея, что будет день, когда мы сыграем одну игру в Токио, затем одну игру несколькими часами позже в Лос-Анджелесе, потом одну игру в Рио-де-Жанейро, одну игру несколькими часами позже в Эр-Рияде и сделаем это своего рода днём празднования футбола, Премьер-лиги», — приводит слова Вернера The Guardian.

Вернер предлагает компенсировать фанатам часть денежных средств, потраченных для посещения матчей, проходящих в зарубежных странах.

Напомним, ранее появилась информация, что ФИФА рассматривает вопрос введения возможности для футбольных лиг проводить часть своих матчей за рубежом.

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