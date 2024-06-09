Тренер «Химок» Талалаев: Юсупов? Мы ищем футболистов, подходящих под наш футбол

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о возможном переходе бывшего полузащитника «Сочи» Артура Юсупова в подмосковную команду. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что футболист предложен «Химкам».

«Мы в целом ищем футболистов, подходящих под футбол «Химок» и под требования, которые у нас есть по каждой из позиций. Если говорить конкретно по Артуру Юсупову… Его, как я читал, все пророчат в «Химки». В нашей парадигме центральный полузащитник должен совершать от 15 до 20 отборов за игру. Плюс покрывать на рывках максимальной мощности не меньше тысячи метров. В том футболе, который мы хотим видеть. Это касается центральных полузащитников, концентрирующихся на оборонительных действиях. И при всём уважении к Артуру последний год в «Сочи» он не демонстрировал этих способностей.

Если передвигать его в линию ближе к атаке, то там то же самое. У нас есть игроки, которые совершают больше обводок и проникающих передач, чем Юсупов. Во время дискуссии, брать или не брать того или иного игрока, мы всегда оперируем конкретными цифрами. Зачем заранее брать игрока, который имеет меньше шансов на успех, чем любой другой сопоставимый с ним по уровню мастерства футболист? Такова моя логика как главного тренера команды. Но точку в переговорах всегда ставит инвестор, он платит свои деньги», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, 34-летний Артур Юсупов покинул «Сочи» в связи с истечением контракта. Он присоединился к сочинцам в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 800 тыс.